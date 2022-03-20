وسائل إعلام: مقتل 3 عسكريين جورجيين كانوا يحاربون فى أوكرانيا

لقى 3 عسكريين جورجيين مصرعهم، حيث كانوا يقاتلون في صفوف قوات تابعة لكييف في أوكرانيا.

وقالت شبكة "متافاري أرخي" التليفزيونية الجورجية، بحسب شبكة إخبارية اليوم الأحد: "إن الحديث يدور عن ثلاثة عسكريين سابقين جورجيين قاتلوا ضد القوات الروسية في صفوف كتيبة (آزوف) الأوكرانية، وهي وحدة من وحدات الحرس القومي الأوكراني، تُعرف بتبني عناصرها أيديولوجية قومية متطرفة حسب قولها".

وأوضحت الشبكة التليفزيونية الجورجية أن أحد العسكريين الجورجيين قُتل في مدينة "ماريوبول" بمنطقة "دونباس"، أما الاثنان الآخران فلقيا مصرعهما في مدينة "إيربين" بمقاطعة كييف.