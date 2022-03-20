التشيك تصدر تأشيرات إنسانية لأكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني

أعلنت السلطات التشيكية، حصول أكثر من 200 ألف لاجئ أوكراني على تأشيرات خاصة لأسباب إنسانية بجمهورية التشيك.

وأوضح راديو "براج الدولي" اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للاجئين الأوكرانيين في التشيك، بلغ نحو 300 ألف لاجئ، وفقًا لشركات تشغيل الهواتف المحمولة.

صرح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا - في وقت سابق الأسبوع الجاري - بأن بلاده اقتربت من الحد الذي يمكن للبلاد استيعابه من اللاجئين.

وكانت العاصمة التشيكية "براج" قد اضطرت خلال الأيام الماضية إلى اللجوء للموافقة على إقامة طارئة للاجئين، وبتوفير أسرّة منتفخة وحقائب نوم في صالات الرياضية البدنية.