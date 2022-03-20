الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلماني روسي: التحاق أوكرانيا وجورجيا بحلف الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة

الناتو
الناتو

حذر أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، من أن التحاق أوكرانيا وجورجيا بعضوية حلف شمال الأطلسي(ناتو) سيؤدي إلى عواقب وخيمة على هاتين الدولتين في حال مواجهة أي منهما لروسيا.

وقال كليموف - على صفحته في موقع التواصل (تليجرام)، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا في حلف الناتو، فقد يصبح الوضع مختلفا تماما بالنسبة لهما، وفي مثل هذه الظروف سيكون الأمر مثل أي دولة أخرى في هذا الحلف، إن الانضمام إلى حلف الناتو يعادل الانضمام إلى ناد انتحاري".

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

شاهدة فى القضية: محمد الأمين كان دوره إقامة الصلاة مع الفتيات

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: الطقس غدًا شديد البرودة ليلًا وفرص لسقوط أمطار

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

لو فاتك التريند| 6 موضوعات تشغل المصريين أبرزها «وفاة زكي فطين»

حبس المتهمة بقتل طفلة جارتها ببنى مزار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل