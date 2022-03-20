الأم المثالية في بورسعيد: «ربنا جبر بخاطري»

الام المثالية ببورسعيد" ربنا جبر بخاطري ربيت وكبرت وزرعت وجنيت ثمار تعبي في ولادي ."

بكلمات تختلط بها الدموع، قالت ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، الأم المثالية على محافظة بورسعيد: “ربنا جبر بخاطري، ربيت وكبرت وزرعت وجنيت ثمار تعبي في ولادي”.

وأضافت "ميرفت " بمجرد الإعلان عن فوزها بالمركز الأول، في مسابقة الأم المثالية ببورسعيد، أنها تعمل إدارية في مدرسة الليسية بمحافظة بورسعيد، وتوفى زوجها عام 2009، وعملت على تربية نجليها، ونجحت في رعايتهما والإنفاق عليهما، حتى وصلا إلى مراتب علمية كبيرة.

وأشارت الأم المثالية إلى إن وقت وفاة زوجها كان نجلها الأكبر، في الصف الأول الثانوي، وبنتها في الصف الأول الإعدادي، ولم يكن أمامها هدفًا، سوى العمل على تربية نجليها، وإيصالهما إلى بر الأمان، حتى يكونوا في أفضل مكانة، قائلة: "زرعت وجنيت ثمار تعبي فيهم فرحة ونجاح".

وتقول الأم المثالية ببورسعيد، إن الابن الأكبر لها هو الدكتور مينا عزيز، صيدلي، والصغرى الدكتورة ميرنا عزيز، طبيبة بشرية، وتستكمل رسالة الدكتوراه، بعدما كلل الله جهودها، لتصل بهما إلى هذه المكانة من المناصب المرموقة، مؤكده أن الله عوضها في أولادها عن غياب الزوج وتحمل المسؤولية وحدها دون زوج يتحمل معها أعباء الحياة وتربية الأطفال حتى استكمال دراستهم.

وكانت قد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية، وفازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.



كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت سهير عبدالسلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، وميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولى على محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، و نجلاء محمد الخضري الأولي على محافظة القاهرة، و هناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولى على محافظة الغربية، وأميمة محمد محمد الخواص الأولى على محافظة الإسماعيلية، وعلية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولى على محافظة أسيوط، وهدى محمد علي يونس الأولى على محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.

وجاءت سنية عبده عبده أبو العلا الأولى على محافظة الدقهلية، والسيدة حياة إبراهيم مغنم سليمان الأولى على محافظة شمال سيناء، وبرنسات لطفي أحمد عمر الأولى على محافظة دمياط، وسهير فكري عبد المطلب درويش الأولى على محافظة القليوبية، والسيدة حمدية عبد السلام أمين الأولى على محافظة بني سويف، ووداد محمد أحمد عبد المولي الأولى على محافظة السويس، وفاطمة خميس علي حسن الأولى على محافظة مرسى مطروح، ونصرة محمد إسماعيل جاد الأولى على محافظة البحر الأحمر، وأمل حسين محمد السيد دياب الأولى على محافظة المنيا، والسيدة أمل أمين علي طه الأولى على محافظة أسوان، والسيدة توتو محمود محمد قطامش الأولى علي محافظة الوادي الجديد، وحنان كامل السيد حسن الأولى على محافظة الفيوم، وسامية أحمد عبد السلام خلاف الأولى على محافظة جنوب سيناء، وآمال محمد أحمد فرغلي الأولى على محافظة الإسكندرية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2022، وهي صالحة مرعي حسين علي من محافظة القاهرة، وجاءت سهام وداعي إسماعيل عباس الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمي النسب» من محافظة بني سويف الأولى على مستوى الجمهورية ، أما الأم المثالية من ذوي الهمم الأولى على مستوى الجمهورية، فجاءت بثينة محمد عبد السميع رمضان من محافظة الشرقية، وجاءت انتصار سالم علي مشرف من محافظة الغربية الأم المثالية الأولى علي مستوى الجمهورية لابن من ذوي الهمم عن عام 2022.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي، فقد جاءت شادية حسين راشد عبد العال من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة « التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام، فقد جاءت أميمة يوسف عبد العزيز العجوز من محافظة البحيرة الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت خضرة علي محمد الحناوي من محافظة البحيرة الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم أمل محمد محمد المغربي من محافظة الإسكندرية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم سميحة حسين أحمد علي أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الإسكندرية.