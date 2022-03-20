إصابات ووفيات كورونا تواصل ارتفاعها في 25 دولة

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 ألفا و192 حالة إصابة و22 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 إلى 3 ملايين و466 ألفا و203 حالات، وتبلغ الوفيات 15 ألفا و409 حالات.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و696 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و12 حالات وفاة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 5 ملايين و891 ألفا و140 حالة، وتبلغ الوفيات 114 ألفا و218 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و784 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و737 ألفا و891 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 39 ألفا و359 حالة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و114 حالة إصابة جديدة، و141 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و633 ألفا و928 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 322 ألفا و72 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و922 حالة إصابة جديدة، فضلا عن 139 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و962 ألفا و483 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 153 ألفا و738 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 6 آلاف و833 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و634 ألفا و669 حالة، ويبلغ عدد الوفيات 19 ألفا و110 حالات.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و341 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و974 ألفا و19 إصابة مؤكدة، كما سجلت 85 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 34 ألفا و329 حالات وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و641 ألفا و874 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و663 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفا و986 حالة والوفيات إلى 3051 وفاة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و905 حالات والوفيات إلى 853 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و307 حالات والوفيات إلى 8595 وفاة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 130 ألفا و199 حالة والوفيات إلى 4638 وفاة.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7783 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و766 ألفا و731 حالة والوفيات إلى 10 آلاف و419 حالة.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 375 إصابة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و521 ألفا و888 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و329 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية ألف حالة إصابة بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 152 ألفا و957 حالة، وتبلغ الوفيات 645 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 49 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي حالات وفاة، ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 177 ألفا و93 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و654 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2635 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 992 ألفا و101 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و728 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و907 آلاف حالة إصابة جديدة، و4 حالات وفاة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 771 ألفا و38 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و511 حالة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 919 حالة إصابة جديدة و6 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و97 ألفا و47 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و272 وفاة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألفا و809 حالات إصابة، وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2979 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 237 ألفا و476 حالة، بإجمالي وفيات 1637.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 آلاف و867 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 463 حالة تعافي ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و300 ألفا و550 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة، وحالتين وفاة مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و560 حالة، والوفيات إلى 2177 وفاة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1816 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و141 ألفا و33 إصابة مؤكدة، كما سجلت 60 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 139 ألفا و610 حالات وفاة.