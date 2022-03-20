الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثتي شاب وفتاة توفيا داخل شقة بأكتوبر

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثتي شاب وفتاة توفيا في تسرب غاز في شقة بأكتوبر، وتسليم الجثث لذويهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوجود متوفيين داخل شقة بالحي الرابع بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف وعثر على جثتي «م. ع»، 35 سنة، «ه. ك»، 40 سنة، متوفيين.

وتبين من التحريات اختناقهما بسبب تسرب غاز، وتم نقل الجثتين للمشرحة، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والجيران.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الجيزة تسرب غاز أكتوبر شقة الجثث

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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