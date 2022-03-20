برلماني: نحتاج لزراعة 4 ملايين فدان قمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي

طالب النائب محمد سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة للتوسع في زراعة القمح بحيث يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن القمح المصري يتربع على قائمة أفضل أنواع الأقماح بينما يعتبر القمح الروسي والأوكراني من أسوأ الأنواع، ويكلف الدولة تكلفة باهظة الثمن، لذلك فمن مصلحة المصريين التوسع في إنتاج القمح لسد حاجة السوق المحلية من أجود أنواع القمح، باعتبار أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى هي جزء من الأمن القومي.

وأوضح، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن مصر تزرع فقط مليون فدان قمح ينتج أقل من 3 ملايين طن، بينما يحتاج السوق المحلية لثلاث أضعاف هذه الكمية، لذلك ينبغي مضاعفة المساحة المنزرعة قمح لأربعة ملايين فدان وبذلك يتحقق الاكتفاء الذاتي، ولا يتم اللجوء للاستيراد.

كما دعا عيسى، الحكومة لشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمي خاصة وأن القمح المصري من أجود أنواع القمح حتى من الروسي والأوكراني، محذرًا من خطورة انخفاض السعر لـ 820 جنيهًا للإردب الواحد، بينما يتم استيراده من الخارج بـ1200 جنيه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار علف الدواجن التي وصلت لــ11 ألف جنيها محذرًا من لجوء بعض الفلاحين لاستخدام القمح بديلًا لعلف الماشية والدواجن.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبق وأعلن أن قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6.1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.4%.