مسلسلات رمضان 2022.. بوستر منفرد لأحمد مجدي من «المشوار»

طرحت شركة "ميديا هب" المنتجة لمسلسل "المشوار" بطولة الفنان محمد رمضان، البوستر المنفرد للفنان أحمد مجدي، أحد أبطال مسلسل "المشوار" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.

وظهر "مجدي" على البوستر بإطلالة الضابط الذي يقدم شخصيته في المسلسل الجديد بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم ومن المتوقع أن يكون دوره مميزًا خلال الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتدور قصة مسلسل المشوار في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية "ماهر" الذي يقع في غرام "وردة" ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في عدة مشكلات بسبب تورطه في عالم الآثار بشكل أو بآخر، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.