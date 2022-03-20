الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق المتهم باغتصاب ابنة خالته وحرقها للمفتي

حبس متهم
حبس متهم

 قررت محكمة جنايات أسوان، اليوم الأحد، إحالة المتهم باغتصاب ابنة خالته وحرقها داخل منزلها بقرية سبيل العرب بمدينة كوم إمبو إلى فضيلة المفتي.

وكانت أجهزة الأمن كشفت غموض العثور على جثة فتاة 14 سنة متفحمة داخل شقة فى كوم أمبو، وتبين من التحريات أن ابن خالتها توجه إليها بهدف التعدى عليها بعد أن تأكد أنها بمفردها وعندما واجهته قام بقتلها وإشعال النار فى جثتها، ألقى القبض عليه وباشرت النيابة التحقيق.

تبلغ لمركز كوم أمبو  بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة كائنة بالطابق الثالث بعقار بدائرة المركز مُستأجرة لربة منزل ”أرملة” وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية وما نتج عنه من وفاة ابنتها، وتفحم جثتها، وحدوث تلفيات بمحتويات الغرفة، وما قررته والدة المتوفاة بحدوث الواقعة حال توجهها لزيارة شقيقتها بذات القرية.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسوان عن أن وراء إرتكاب الواقعة نجل خالة المجني عليها ماسح أحذية، وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، اعترف بقيامه بالتوجه للشقة سكن المجني عليها مستغلاً تواجدها بمفردها محاولاً التعدي عليها اإلا أنها قاومته وأحدثت به إصابات فقام بالتعدي عليها بعصا كانت متواجدة بحجرة نومها فأُغشي عليها، فقام بجمع كمية من الملابس ووضعها حولها وأضرم النيران بهم وأنتظر حتى تأكد من إمساك النيران بها وبالحجرة ولاذ بالهرب.

وتم القبض علي المتهم  وجدد حبسه حتى تم إحالة أوراق لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراق للمفتي.

أسوان اغتصاب ربة منزل الطابق الثالث أمن أسوان العثور على جثة المتهم محكمة جنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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