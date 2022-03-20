الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. نماذج مهمة للغة العربية قبل اختبارات أبريل (صور)

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من أولياء الأمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن مراجعات مهمة خاصة بامتحان الصف الرابع الابتدائي والذي سينطلق في ٢ مايو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ٤ نماذج مهمة للغة العربية؛ وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الاختبار مجمع لشهري مارس وفبراير على أن ينطلق هذا الاختبار يوم ٢ أبريل المقبل، تزامنًا مع أول أيام رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عقد الاختبارات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر إبريل ليس له علاقة بامتحانات الترم الثاني لعام 2022 والتي من المفترض أن تنطلق في مايو 2022، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن امتحانات رابعة ابتدائي تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائي وقالت إن يوم الاحد الموافق 8 مايو يتم عقد امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أما يوم الاثنين 9 مايو يتم عقد امتحانى العلوم والمهارات المهنية أما يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو يتم عقد امتحان الدراسات ومادة الاى سي تى أما الاربعاء الموافق 11 مايو يتم عقد امتحان اللغة الانجليزية أما الخميس الموافق 12 ميو لعام 2022 يتم عقد امتحان الرياضيات وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مدة الامتحان فى كل مادة عبارة عن ساعة ونصف.

التعليم الفنى العربية اجراءات امتحانات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات امتحانات الترم الثانى الدراسات وزارة التربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

موعد جنازة الفنان زكى فطين عبدالوهاب

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

موعد إلكتروني مع الطبيب.. تفاصيل «حلم 15 عاما» بالمستشفيات الجامعية

وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

شركة ميكنة المستشفيات الجامعية: سنقدم خدمة تضاهي المستشفيات العالمية

ضبط 3 أطنان «جبن وزيت» مجهولة المصدر في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن محافظ القدس بكفالة بعد توقيفه ومنعه من السفر

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال