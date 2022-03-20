لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. نماذج مهمة للغة العربية قبل اختبارات أبريل (صور)

يبحث العديد من أولياء الأمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن مراجعات مهمة خاصة بامتحان الصف الرابع الابتدائي والذي سينطلق في ٢ مايو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ٤ نماذج مهمة للغة العربية؛ وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الاختبار مجمع لشهري مارس وفبراير على أن ينطلق هذا الاختبار يوم ٢ أبريل المقبل، تزامنًا مع أول أيام رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عقد الاختبارات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لشهر إبريل ليس له علاقة بامتحانات الترم الثاني لعام 2022 والتي من المفترض أن تنطلق في مايو 2022، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن امتحانات رابعة ابتدائي تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الصف الرابع الابتدائي وقالت إن يوم الاحد الموافق 8 مايو يتم عقد امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية أما يوم الاثنين 9 مايو يتم عقد امتحانى العلوم والمهارات المهنية أما يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو يتم عقد امتحان الدراسات ومادة الاى سي تى أما الاربعاء الموافق 11 مايو يتم عقد امتحان اللغة الانجليزية أما الخميس الموافق 12 ميو لعام 2022 يتم عقد امتحان الرياضيات وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مدة الامتحان فى كل مادة عبارة عن ساعة ونصف.