الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1306 قضايا تموينية متنوعة بمضبوطات 46 طنا

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط 1306 قضايا تموينية متنوعة، من بينهم 8 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 46 طنا، 300000 بيضة، 5 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 7 أطنان.

وضبط 95 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 67 طنا، 5503 عبوات، 54 إسطوانة بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 120 طنا، 5503 عبوات، 54 إسطوانة بوتاجاز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

شرطة التموين حملات موسعة سلع غذائية قضايا حجب السلع المدعومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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