الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينها 2084 سرعة زائدة.. تحرير 18392 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
و أسفرت نتائج الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 18392 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2084 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و90 مخالفات السير بدون تراخيص، و 19 مخالفات عن الدراجات النارية، و 16 مخالفة موقف عشوائى، و 45 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط لوائح المرور الطرق السريعة قائدي السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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