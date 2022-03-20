شعراوي: إزالة 6511 مبنى مخالف واسترداد 4635 فدانا من أراضي الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات حتى الآن من المرحلة الثالثة من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 وحتى 26 مارس الجاري.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 وحتى الآن بلغ ٦٥١١ مبنى على مساحة حوالى مليون و ١٠٠ ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت ٧٣٢ حالة تعدٍ على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة ٤٦٣٥ فدانًا.

كما أشار التقرير إلى إزالة ٨٥ مبنى على أراضي زراعية خاصة على مساحة أكثر من ٣٣ ألف متر مربع، إضافة إلى ٦٥٣ حالة تعدٍ على مساحة ٣٣ فدانًا.

وطالب وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات.