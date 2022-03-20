الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الإنتاج الحربي تطلق فيلم «دليل الرحلة» احتفالاً بعيد الأم

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن وزارة الإنتاج الحربي، أطلقت فيلماً بعنوان "دليل الرحلة" من إعداد وتنفيذ المكتب الإعلامي للوزارة.

جاء ذلك في الاحتفالية التي عقدتها الوزارة اليوم بقطاع التدريب التابع لها بمدينة السلام وذلك لتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة والشركات والوحدات التابعة، وهي الاحتفالية التي شهدها المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة وأبناء السيدات المكرمات وقياداتهن وزملائهن من العاملين والعاملات.

وأشار "بكر" إلى أن الفيلم يبرز دور سيدات الإنتاج الحربي المهم في القطاع وعلى رأسهن الأمهات المثاليات من خلال التركيز على قصة كفاح المكرمة هذا العام كالأم المثالية الأولى على مستوى الإنتاج الحربي وهي سعاد صادق محمود هيبة – فني أول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) والتي عكفت على تربية  أبنائها الثلاث وفي نفس الوقت تميزت بالانضباط التام والتفاني في العمل، مؤكداً على أن هناك لجنة يتم عقدها كل عام لإختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير والتي تنطوي على تحقق معانِ سامية في الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربي مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة والأداء الوظيفي المتميز وذلك لضمان إختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بنزاهة وشفافية، لافتاً أن فيلم "دليل الرحلة" يأتي تكريماً لدورهن فى الإنتاج الحربي وفي نفس الوقت دورهن في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعها للأمام كما يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في شركاتها ووحداتها المختلفة.

وزارة الانتاج الحربى وزير الدولة وزارة الانتاج الحربي المستشار الاعلامي تكريم الأمهات المثاليات وزير الدولة للإنتاج الحربي المتحدث الرسمي المكتب الاعلامى الأمهات المثاليات

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