الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة أعلى كوبري القصاصين العلوي باتجاه الصالحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصين، في انقلاب سيارة على كوبري علوي القصاصين، باتجاه الصالحية، وجرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتين إسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر طبية أن المصابين هم محمد السيد أحمد، 37 سنة، ومقيم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا عزب محمد، 42 سنة، ومقيم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن، واشتباه كسر بالكاحل الأيسر، وجروح سطحية بالكعب والقدم اليسرى.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يُفيد بانقلاب سيارة رقم «7759 ع د ح » بطريق القصاصين- الصالحية، على كوبري القصاصين العلوي بالطريق المتجهة إلى الصالحية.

ووجّه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته والدفع برجال المرور لإعادة السيولة المرورية إلى الطريق بالكامل، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق متصل شهد طريق «الإسماعيلية- بورسعيد»، أسفل  كوبري تحيا مصر، قبل يومين انقلاب سيارة ملاكي تقودها سيدة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة رقم "ط هـ ف 961" قرب كوبري تحيا مصر بأول طريق الإسماعيلية- بورسعيد، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف، وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج اللازم، بينما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارة من الطريق لإعادة الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة.

وقال مصدر طبى إن المصابة هي فاطمة السيد محمد عبدالرازق، 45 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع اليمنى، وجرح قطعى 3 سم بالوجه، وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

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