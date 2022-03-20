الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تأملات في سرد الصعود الأفلوطيني» محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد دراسات البحر المتوسط بمؤسسة البحوث والتكنولوجيا، محاضرة بعنوان "الفكر الرصين والفكر الثمل: بعض التأملات في سرد الصعود الأفلوطيني"، يلقيها الدكتور جون ديلون؛ أستاذ كرسي التاريخ اليوناني وأستاذ التاريخ بكلية ترينيتي، دبلن، وذلك الساعة 7.00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

تفحص هذه المحاضرة، من خلال مقارنة بعض نصوص أفلوطين بعدد من الشهادات لتجارب الاقتراب من الموت، التجارب الشخصية التي يحاول أفلوطين وضعها في النظام الأفلاطوني الذي التزم به.

جدير بالذكر أن الدكتور جون ديلون حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا ببيركلي بعنوان «شذرات من تعليق يمبليخوس على حوار طيمايوس لأفلاطون». شغل منصب رئيس قسم الكلاسيكيات في جامعة كاليفورنيا (1977-1980). وكان أيضًا أستاذ كرسي اللغة اليونانية في كلية ترينيتي بدبلن (1980-2006).

كما تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للشباب تحت عنوان: "اليوجا والحياة"، وذلك يوم الأحد الموافق 20 مارس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تدور الورشة حول التعريف بتاريخ اليوجا وأهميتها، كما تهدف إلى تعليم المشاركين بعض تمارين التأمل التي تساعد على تنشيط الجسم، وتنظيم عملية التنفس، والتخلص من الضغوط، وتستغرق الورشة يوما واحدا وتستهدف الشباب من 16 سنة فما فوق. 

يقدم الورشة محمد وحيد مهندس برمجيات ومدرب هاتا يوجا (Hatha Yoga)، وله خبرة كبيرة في مجال علم النفس والورش التعليمية، وكذلك الشيماء دياب: مرشدة علاج شمولي ومعالجة معتمدة بأسلوب تدليك الأيورڤيدا، كما أنها من المهتمين بالعلوم الإنسانية والتنمية المستدامة.

تهدف الورشة إلى التعريف بفن اليوجا الذي يساعد بدوره على التخلص من التوتر والتقليل من الاكتئاب، وزيادة مرونة الجسم وتجديد الطاقة، بالإضافة إلى المساعدة على النوم بطريقة أفضل. 

مكتبة الاسكندرية معهد دراسات البحر المتوسط الفكر الرصين والفكر الثمل التأملات في سرد الصعود الأفلوطيني نصوص أفلوطين

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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