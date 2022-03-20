الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خشية التصعيد.. تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين في رمضان تشمل الصلاة بالأقصى

الأقصى
الأقصى

قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية السماح للفلسطينيين بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والموافقة على زيارات لعائلات الأسرى الأمنيين حركة فتح الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر.

وتعد تلك التسهيلات لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا وعملية "حارس الأسوار" العسكرية الأخيرة ضد غزة، كما أنه من المقرر إعلان سلسلة تسهيلات أخرى خلال العيد، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

قلق إسرائيلي من التصعيد 

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"كان": "تلك أيام معقدة للغاية ونحن مستعدون لأحداث عنيفة سواء استخباراتيا أو عملياتيا في الميدان".

وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم من محاولات حركة حماس الفلسطينية المستمرة لربط الداخل بغزة والضفة خاصة فيما يتعلق بمسيرة "رهط" والمقررة يوم السبت المقبل.

وتشهد مدينة رهط الفلسطينية المحتلة - داخل أراضي 48 - توترات متسارعة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خاصة بعد قتل الأخيرة شابًا فلسطينيا، منذ أيام قليلة، بإطلاق الرصاص عليه ومنع الإسعاف من الوصول إليه، وتركه ينزف حتى استشهاده.

ونظمت المدينة إضرابا عاما احتجاجا على قتل وحدة المستعربين الإسرائيلية بدمٍ بارد، واصفسن الحادث بـ"إعدام ميداني" من قبل قوات الاحتلال. 

الأقصي شهر رمضان حماس المسجد الأقصى السلطات الأمنية غزة إسرائيل تسهيلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

نوة «الشمس الكبيرة» تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وأجواء متقلبة

نقيب صيادى البرلس يكشف تفاصيل غرق 3 مصريين فى ليبيا

«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

حبس تاجر مخدرات «ديليفري» في المطرية

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى مسكنه بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

اختراع إسرائيلى: جهاز استشعار لرؤية ما خلف الجدران.. كيف يعمل؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر