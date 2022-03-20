خشية التصعيد.. تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين في رمضان تشمل الصلاة بالأقصى

قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية السماح للفلسطينيين بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والموافقة على زيارات لعائلات الأسرى الأمنيين حركة فتح الفلسطينية من قطاع غزة المحاصر.

وتعد تلك التسهيلات لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا وعملية "حارس الأسوار" العسكرية الأخيرة ضد غزة، كما أنه من المقرر إعلان سلسلة تسهيلات أخرى خلال العيد، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

قلق إسرائيلي من التصعيد

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"كان": "تلك أيام معقدة للغاية ونحن مستعدون لأحداث عنيفة سواء استخباراتيا أو عملياتيا في الميدان".

وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم من محاولات حركة حماس الفلسطينية المستمرة لربط الداخل بغزة والضفة خاصة فيما يتعلق بمسيرة "رهط" والمقررة يوم السبت المقبل.

وتشهد مدينة رهط الفلسطينية المحتلة - داخل أراضي 48 - توترات متسارعة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، خاصة بعد قتل الأخيرة شابًا فلسطينيا، منذ أيام قليلة، بإطلاق الرصاص عليه ومنع الإسعاف من الوصول إليه، وتركه ينزف حتى استشهاده.

ونظمت المدينة إضرابا عاما احتجاجا على قتل وحدة المستعربين الإسرائيلية بدمٍ بارد، واصفسن الحادث بـ"إعدام ميداني" من قبل قوات الاحتلال.