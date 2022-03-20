الأحد 20 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. دينا الشربينى تدافع عن محمد رمضان في أزمته بـ«المشوار»

مسلسل المشوار
مسلسل المشوار

تواصل النجمة دينا الشربينى تصوير دورها فى أحداث المسلسل الدرامى الجديد “المشوار” والذى تشارك فى بطولته أمام النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2022.

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان

وتجسد دينا الشربينى دور ورد زوجة محمد رمضان، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، بعد اتهام محمد رمضان فى قضية كبيرة حول تهريب الآثار وتضطر الظروف ورد لمساندة زوجها والدفاع عنه باستماتة لاظهار براءته وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق.

وبدأ المخرج محمد ياسين بمونتاج حلقات العمل بالتزامن مع تصويره حيث قطع شوطا كبيرا فى تصوير احداث المسلسل المنتظر الانتهاء من تصويره بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوسترات دعائية منفردة لنجومه في إطار الحملة الدعائية للعمل استعدادا لعرضه في رمضان. 

إعلان مسلسل محمد رمضان

وحقق برومو المسلسل منذ طرحه نسبة مشاهدات مرتفعة تخطت المليوني مشاهدة، وسيعرض بشكل  حصري على قناة dmc وقناة dmc drama ومنصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2022. 

تدور قصة مسلسل المشوار في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان رمضان في عدة مشكلات بسبب تورطه في عالم الآثار بشكل أو بآخر، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

وكثف المخرج محمد ياسين من ساعات تصوير العمل والتي وصلت إلى 16 ساعة تصوير يوميا ويسير المسلسل بمعدلات ممتازة في إنجاز مشاهده ومن المتوقع الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة.

أبطال «المشوار»

المسلسل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي،  حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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