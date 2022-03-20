الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. كواليس جديدة من «المشوار» لمحمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة جديدة من صور كواليس مسلسل «المشوار» المقرر عرضه على شاشة «dmc» خلال شهر رمضان المقبل.

وعلق رمضان على الصور التي نشرها مؤخرًا عبر "فيسبوك" وكتب عليها: «ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائري.. باقي ١٣ يوم ونعرف الشنطة فيها إيه ؟! ثقة في الله لمة رمضان» وتفاعل معه عدد كبير من النجوم والمتابعين.

وقارب محمد رمضان، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد، حيث من المقرر أن ينتهي من التصوير مع الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم وفقًا للخطة التي وضعها المخرج محمد سلامة، وينفذها طاقم العمل بدقة كبيرة خلال الفترة الماضية وتساعدهم شركة "ميديا هب" المنتجة للمسلسل الجديد. 

مسلسل "المشوار" الجديد يقدمه الفنان  محمد رمضان، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الصور كواليس مسلسل المشوار مسلسلات رمضان 2022 رمضان 2022 مسلسلات رمضان محمد رمضان بطل المشوار رمضان 2022 أبطال مسلسل المشوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

نوة «الشمس الكبيرة» تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وأجواء متقلبة

نقيب صيادى البرلس يكشف تفاصيل غرق 3 مصريين فى ليبيا

«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

حبس تاجر مخدرات «ديليفري» في المطرية

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى مسكنه بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

اختراع إسرائيلى: جهاز استشعار لرؤية ما خلف الجدران.. كيف يعمل؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر