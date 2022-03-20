مسلسلات رمضان 2022.. كواليس جديدة من «المشوار» لمحمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة جديدة من صور كواليس مسلسل «المشوار» المقرر عرضه على شاشة «dmc» خلال شهر رمضان المقبل.

وعلق رمضان على الصور التي نشرها مؤخرًا عبر "فيسبوك" وكتب عليها: «ماهر لما تعب في المشوار قال يريّح شوية على الدائري.. باقي ١٣ يوم ونعرف الشنطة فيها إيه ؟! ثقة في الله لمة رمضان» وتفاعل معه عدد كبير من النجوم والمتابعين.

وقارب محمد رمضان، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد، حيث من المقرر أن ينتهي من التصوير مع الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم وفقًا للخطة التي وضعها المخرج محمد سلامة، وينفذها طاقم العمل بدقة كبيرة خلال الفترة الماضية وتساعدهم شركة "ميديا هب" المنتجة للمسلسل الجديد.

مسلسل "المشوار" الجديد يقدمه الفنان محمد رمضان، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.