«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

تسببت جرعة مخدرات زائدة في وفاة فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، في القاهرة، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة فتاة توفيت بسبب جرعة مخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.