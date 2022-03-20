الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. أحمد مكي مزواج في «الكبير أوي 6» بجرعة كوميديا مكثفة

الكبير أوي 6
الكبير أوي 6

يواصل النجم أحمد مكي تصوير مسلسله الجديد “الكبير أوي 6” ضمن مسلسلات رمضان 2022 التي تعرض خلال أيام قليلة مع حلول الشهر الكريم، ومن المقرر عرض المسلسل حصريا على شاشة قناة أون.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي 6

علم الدستور أن السياق الكوميدي لمسلسل الكبير أوي 6 سيكون من خلال عدة محاور منها أن الكبير سيكون مزواجا، ويتزوج من “زادة” ابنة عمه التي لم تحب أحد طوال حياتها، وبعدها يتزوج من أكثر من سيدة مما سيدخله في مشكلات كبيرة طوال الأحداث، وتدخله في مشكلات مع أهل بلده وأشقائه، كما يرتبط بسيدات أخريات ولكنه في النهاية لم يحب أي سيدة بعد هدية التي تختفي من الأحداث تماما.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي» مع أحمد مكي، كل من: هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا.

ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير على إضافة جرعة كوميديا جديدة و كبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغييرات في ملابس الأبطال والديكورات، لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية على مدار 5 أجزاء.

وخلال الأيام الماضية طرحت قناة أون العارضة للمسلسل حصريا خلال الموسم الرمضاني البرومو الدعائي الرسمي الخاص بالمسلسل بداية من “الدورا” المميز بالـ "المزاريطة" وهي المنطقة التي تدور فيها أحداثه، حيث ظهر كل الشخصيات التي أحبها الجمهور طوال المواسم السابقة والتي كانت من ضمنها شخصية «الكبير أوي وجوني وحزلقوم وهدرس وفزاع»، فيما لم تظهر شخصية هدية التي تقدمها دنيا سمير غانم التي تركت العمل لانشغالها بتصوير عملا من بطولتها، وتم استبدالها بشخصية جديدة في العمل تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد.

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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