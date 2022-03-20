خطاب من «التعليم» للمديريات بشأن تدريب المركز القومي للامتحانات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا معممًا إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن عقد اجتماع اليوم.

ونص الخطاب، على أنه "بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وممثل عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري التدريب ببعض المديريات التعليمية، لعرض ومناقشة آليات التعديل الذي تم من خلال إدارة التدريب بمديرية القاهرة التعليمية للبرنامج الزمني للحقيبة التدريبية الخاصة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي فنيات صياغة المفردات الاختبارية( لمعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي "الابتدائي والإعدادي - لتكون ثلاثة أيام تمهيدأ لتنفيذها على مستوى جميع المديريات.

وشدد الخطاب على أنه “يرجي التنبية على كل من مدير التدريب و مدير التعليم العام بكل مديرية، بضرورة الحضور لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقاعة الاجتماعات الكبرى بالدور الأرضي بالمبني الرئيسي اليوم الأحد الموافق ۲۰ مارس ۲ ۲۰۲، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك لتعميم آلية تنفيذ الحقيبة التدريبية سالفة الذكر، وكذلك عرض إدارة التدريب بمحافظة الدقهلية للحقيبة التدريبية الخاصة بالمشروعات القومية للدولة المصري، باستهداف مديري المدارس الابتدائية والاعدادية لتنمية روح الولاء والانتماء لدی الطلاب”.