الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطاب من «التعليم» للمديريات بشأن تدريب المركز القومي للامتحانات

رضا حجازي
رضا حجازي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا معممًا إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن عقد اجتماع اليوم.

ونص الخطاب، على أنه "بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وممثل عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري التدريب ببعض المديريات التعليمية، لعرض ومناقشة آليات التعديل الذي تم من خلال إدارة التدريب بمديرية القاهرة التعليمية للبرنامج الزمني للحقيبة التدريبية الخاصة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي فنيات صياغة المفردات الاختبارية( لمعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي "الابتدائي والإعدادي - لتكون ثلاثة أيام تمهيدأ لتنفيذها على مستوى جميع المديريات.

وشدد الخطاب على أنه “يرجي التنبية على كل من  مدير التدريب و مدير التعليم العام بكل مديرية، بضرورة الحضور لمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقاعة الاجتماعات الكبرى بالدور الأرضي بالمبني الرئيسي اليوم الأحد الموافق ۲۰ مارس ۲ ۲۰۲، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك لتعميم آلية تنفيذ الحقيبة التدريبية سالفة الذكر، وكذلك عرض إدارة التدريب بمحافظة الدقهلية للحقيبة التدريبية الخاصة بالمشروعات القومية للدولة المصري، باستهداف  مديري المدارس الابتدائية والاعدادية لتنمية روح الولاء والانتماء لدی الطلاب”.

خطاب التعليم
خطاب التعليم
محافظات الجمهور محافظات الجمهوري التربية والتعليم والتعليم الفني روح الولاء والانتماء الثقافات المختلفة يوم الأحد وزارة التربية والتعليم و

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

نوة «الشمس الكبيرة» تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وأجواء متقلبة

نقيب صيادى البرلس يكشف تفاصيل غرق 3 مصريين فى ليبيا

«جرعة مخدرات زائدة» تقتل فتاة فى مدينة نصر

المشدد 5 سنوات لعامل قتل زميله لخلافات مالية في الشرقية

برودة شديدة وسقوط أمطار.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

اختراع إسرائيلى: جهاز استشعار لرؤية ما خلف الجدران.. كيف يعمل؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر