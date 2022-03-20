اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل عمته وابنتها فى مدينة 15 مايو

تصدر الدائرة الخامسة عشر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم علي عامل بتهمة قتل عمته وابنتها في مدينة 15 مايو.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت اوراق عامل الي فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار اعدامه من عدمه

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم أحمد رضا، 27 سنة، عامل بقتل نجلة عمته المجني عليها نورهان حسن عمدا لرؤيتها له حال عبثه بممتلكاتها مستغلا مشروعية تواجده بالمسكن وثقة القاطنين به نظرا لرابطة القرابة واستغراق الضحية في النوم وما ان استفاقت علي ذلك المشهد نهرته فجال بذهنه فكرة الخلاص منها ونفاذا لما وغر في صدره وراجحة عقله من نية خبيثة سولت له نفسه استلال سلاح ابيض والانقضاض به طعنا علي ضحيته فاستقر في مواضع قاتلة متعددة بجسدها قاصدا من ذلك ازهاق روحها فاحدث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بقتل عمته المجني عليها نجوي حسن عمدا حال دلوفها للغرفة محل واقعة قتل ابنتها المار بيانها للدفاع عن نجلتها اثر استماعها لصرخات استغاثة فرحب ذهنه بذات الفكرة في ارادته نية الخلاص منها هي الاخري فعاجلها بطعنة بذات السلاح الحاد استقرت بصدرها وتجسيدا لما انتواه من نية خبيثة لاحقها حال هروبها للاختباء بغرفة اخري مستغلا قوة بنيانه في كسر بابها للدهول لضحيته وما ان ظفر بها حتي كال لها طعنات متعددة استقرت في مواضع قاتلة بجسدها قاصدا من ذلك ازهاق روحا فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي اوت بحياتها وكان القصد من جنايتي القتل العمد هو اتمام ارتكاب جنحة السرقة.