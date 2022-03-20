الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 131792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18 مليونًا و680017 بعد تسجيل 131792 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126916 بعد تسجيل 49 وفاة جديدة.

فيما وواصلت وتيرة التطعيم ضد كورونا تراجعها في ألمانيا، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات،  السبت.

وذكر المعهد، أن عدد التطعيمات التي تم إعطاؤها في البلاد، وصل إلى 60 ألف جرعة، ويعكس هذا العدد الوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، وجرت العادة أن ترد بعض التسجيلات اللاحقة.

كان عدد الجرعات المعطاة يوم الجمعة من الأسبوع قبل الماضي (الموافق 11 مارس الجاري) قد وصل إلى 94 ألفًا و334 جرعة، فيما كان هذا العدد قد وصل يوم الجمعة الموافق 4 مارس الجاري إلى 109 آلاف و409 جرعات.

ووصلت نسبة الأشخاص الحاصلين على الحماية الأساسية من كورونا التي تتطلب في الغالب أخذ جرعتين، إلى 75.8% من إجمالي عدد سكان ألمانيا (أي ما لا يقل عن 63.1 مليون شخص)، فيما وصلت نسبة الأشخاص الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى 58.2% (48.4 مليون شخص)، ووصلت نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل إلى 76.5% (63.6 مليون شخص).

وبحسب لوحة المعلومات التابعة لوزارة الصحة، فإن نسبة الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد بلغت 23.5% (19.5 مليون شخص)، غير أنه هناك 4.8% من السكان (أربعة ملايين شخص) لا يوجد لهم حتى الآن لقاح مصرح به، لأنهم في سن الرابعة أو أقل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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