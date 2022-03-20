الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأوكرانية فى كيف تطالب السكان بالدخول إلى الملاجئ

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار، في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، وطالبت السلطات السكان بالدخول إلى الملاجئ.

وتأتي صافرات الإنذار، كتحذير على وقوع هجمات صاروخية على الأرجح في أي منطقة.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الأوكرانية، إن ما لا يقل عن 260 مدنيًا أوكرانيًا، بينهم 14 طفلًا، على الأقل قتلوا في معارك حول مدينة خاركيف منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو شهر تقريبًا، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة قبل اندلاع الحرب.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن، إن 847 مدنيًا على الأقل قتلوا، وأصيب 1399 في أوكرانيا حتى أمس الجمعة.

وأضاف المكتب أن معظم الضحايا سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة مثل قذائف المدفعية الثقيلة ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى الضربات الجوية والصواريخ.

وتابع المكتب، الذي أرسل بعثة كبيرة من المراقبين إلى أوكرانيا، أن من المعتقد أن يكون العدد الحقيقي للضحايا أكبر في ظل عدم قدرة المكتب حتى الآن على التحقق من التقارير الواردة عن الضحايا من عدة مدن تضررت بشدة من القصف.

من جانبه، قال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف جنوب أوكرانيا، السبت، إن أعمال الإنقاذ مستمرة في موقع ضربة جوية استهدفت منشأة يستخدمها الجنود الأوكرانيون للنوم.

وأضاف كيم متحدثًا على التلفزيون الوطني، أن الهجوم وقع أمس الجمعة، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الموقع أو عدد الضحايا.

ميدانيًا، أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" أن روسيا أطلقت صواريخ فائقة لسرعة الصوت ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي، في أول استخدام معروف لمثل هذه الصواريخ في القتال.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة تمكنت من تتبع عمليات الإطلاق في الوقت الفعلي.

ومن المرجح أن تكون عمليات الإطلاق تهدف إلى اختبار هذه الأسلحة وإرسال رسالة إلى الغرب حول القدرات الروسية، حسبما ذكرت مصادر متعددة لشبكة "سي إن إن".

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة روسي هجوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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