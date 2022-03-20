مجلس الأمن الأوكرانى يحظر عمل الأحزاب الموالية لروسيا

فرض مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا حظرًا على عمل الأحزاب الموالية لروسيا، مع استمرار فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا القرار عبر رسالة فيديو، ليل السبت.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن زيلينسكي قوله، إن "أنشطة هؤلاء السياسيين التي تهدف إلى الانقسام أو التواطؤ لن تنجح، لكنها ستتلقى ردًا قاسيًا".

يشار إلى أن الأحزاب الـ 11 التي فرض عليها الحظر تعتبر إما متشككة في أوروبا أو مناهضة لليبرالية أو موالية لروسيا.

وقال زيلينسكي، إن وزارة العدل الأوكرانية تلقت أوامر بتنفيذ قرار مجلس الأمن.

وكان وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نداء إلى موسكو، معتبرًا أن "الوقت حان" للبحث في "السلام والأمن"، وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة.

وقال "زيلينسكي"، في مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلًا، إن "مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها".

وأضاف: "حان الوقت للالتقاء، حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا"، محذرًا من أنه بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، جرت جولات تفاوض عدة بين كييف وموسكو، وافتتحت الجولة الرابعة الإثنين عن بُعد على مستوى الوفود.

وأعلن رئيس الوفد الروسي، مساء الجمعة، أنه لاحظ "تقاربًا" في المواقف بشأن مسألة حياد أوكرانيا، متحدثًا أيضًا عن إحراز تقدم بشأن تجريد البلاد من السلاح.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن فلاديمير "ميدينسكي" قوله: إن "مسألة وضع حياد أوكرانيا وعدم عضويتها في حلف شمال الأطلسي هي واحدة من النقاط الرئيسة للمفاوضات، وهذه هي النقطة التي قرّب فيها الأطراف مواقفهم إلى أقصى حد ممكن".

بيد أنه أشار إلى وجود "اختلافات" حول "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا.

وقال أحد أعضاء الوفد الأوكراني، المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على "تويتر": إن "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى بداية لمطالبهم".