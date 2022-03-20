الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط هجوم عدائى للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو فى ينبع

الحوثيون
الحوثيون

نقلت وسائل إعلام رسمية سعودية عن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن قوله في ساعة مبكرة
من صباح اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران شنت أربع هجمات على السعودية، وأنها أسفرت عن أضرار مادية بسيارات ومنازل مدنية دون أن تخلف خسائر في الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هجومًا معاديًا استهدف محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومنشأة تابعة لشركة أرامكو في جازان بجنوب البلاد ومحطة الغاز بخميس مشيط ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية في وقت لاحق عن التحالف قوله، إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة أطلقت لاستهداف منشآت اقتصادية، كما أعلن إحباط "هجوم عدائي" على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو بمدينة ينبع.

وقال التحالف الذي يقاتل في اليمن منذ عام 2015، إن تصعيد الحوثيين الأخير باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار.

وأضاف التحالف، في بيان، إن التصعيد الأخير لجماعة الحوثي استُخدمت فيه الصواريخ البالستية والمسيرات وصواريخ الكروز، مؤكدًا أنه يتابع ويرصد طائرات مسيرة بالأجواء تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنيين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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