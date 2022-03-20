الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأوكرانية: مقتل أكثر من 260 مدنيا فى خاركيف

أوكرانيا
أوكرانيا

قتل 260 مدنيًا أوكرانيا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف منذ اجتياح القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو شهر تقريبًا، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وقالت السلطات القضائية الأوكرانية، في تحديث ليل السبت، إن هناك 14 طفلًا بين القتلى.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، والتي كان يبلغ تعداد سكانها 5ر1 مليون نسمة قبل اندلاع الحرب.

ولا تزال المدينة تتعرض للقصف بالمدفعية وضربت العديد من المباني السكنية، واندلعت بها النيران مساء السبت، وفقًا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بشكل مستقل حتى الآن.

وكان ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحديثه السبت لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا، أن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس 2246 ضحية مدنية، بينهم 847 قتيلًا و1399 مصابًا، فضلًا عن ارتفاع عدد اللاجئين للدول المجاورة إلى 3.3 ملايين.

وأوضح التحديث أن 240 قتيلًا، إضافة إلى 728 مصابًا، سقطوا في منطقتى دونيتسك ولوجانسك، بينما سقط 187 قتيلًا و547 مصابًا في الأراضى الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما في الأراضي التي تسيطر عليها (الجمهوريات) التى نصبت نفسها بنفسها، فسقط 53 قتيلًا و181 جريحًا.

وأشار إلى 607 قتلى و671 مصابًا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا، تشمل مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وذكر المكتب الأممي، أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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