الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثانى

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف إصابة اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار وسط تحرك الحكومة لإلغاء قيود التباعد الاجتماعي الصارمة.


وسجلت كوريا الجنوبية 334708 إصابات جديدة بكوفيد19-، من بينها 22 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و 373 ألفا و646 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
 

كما سجلت البلاد 327 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12428 حالة منذ بدء الجائحة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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