غدا.. المجلس الأعلى للثقافة يحتفى باليوم العالمى للشعر والشعراء

يحتفل المجلس الأعلى للثقافة، في السادسة من مساء غد الأثنين، بيوم الشعر العالمي، وذلك بندوة بعنوان "ترجمات الشعر"، والتي تنظمها لجنة الشعر، بالتعاون مع لجنة الترجمة بالمجلس.

تعقد ندوة "ترجمات الشعر"، في قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمقره الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، كما تبث الندوة عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هذا ويدير ندوة ترجمات الشعر، الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة السابق، ويشارك بها كل من الشعراء: أحمد سويلم - أمل جمال - دكتور حسين محمود - المترجم والشاعر دكتور محمد عناني- المترجمة دكتورة مكارم الغمري.

يليها في السابعة والنصف مساء نفس اليوم، "أمسية شعرية"، يديرها الشاعر أحمد عنتر مصطفى، ويشارك بها الشعراء: أحمد سويلم، ويقدم كلمة عن تاريخ اليوم العالمي للشعر الشعراء- جمال القصاص- جمال فتحي - شيرين العدوي- عاطف عبد العزيز- عبد المنعم رمضان - عبير زكي - الشاعر والناقد العراقي عذاب الركابي- محمد أبو الليف- محمد سليمان.