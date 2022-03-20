«النقد الدولى» يجتمع لمناقشة اتفاق الدين مع الأرجنتين

أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للمؤسسة سيجتمع يوم الجمعة المقبل لمناقشة اتفاق مع الأرجنتين حول سداد دينها.

وأقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني بشكل نهائي اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بشأن إعادة تمويل دين تجاه المؤسسة تبلغ قيمته 45 مليار دولار.

ولا يزال يتعين أن يوقّع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان: إن "الإقرار البرلماني إشارة مهمة على أن الأرجنتين ملتزمة بسياسات من شأنها تشجيع نمو أكثر استدامة وشمولًا".

لكنه شدد أيضًا على ضرورة "الأخذ في الاعتبار البيئة العالمية السريعة التغير، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا".

ووأضاف "رايس"، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع "الجمعة 25 مارس لمناقشة طلب الأرجنتين لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأشار المتحدث أيضًا إلى أن السلطات الأرجنتينية :"أبلغت صندوق النقد الدولي أنها ستجمع التزامات السداد للأرجنتين في مارس المستحقة في 21 و22 مارس في عملية سداد واحدة قبل 31 مارس 2022، بمبلغ إجمالي يعادل حوالي 2,014 مليار من حقوق السحب الخاصة".

وأكد جيري رايس، أن الأرجنتين ستظل على هذا النحو "ملتزمة بمدفوعاتها لصندوق النقد الدولي، وبالتالي لن تراكم متأخرات".

وأبرمت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي في 3 مارس اتفاقًا بشأن برنامج إعادة تمويل دين يقارب 45 مليار دولار، يعود إلى قرض قياسي حصلت عليه الحكومة الليبرالية السابقة بقيادة ماوريسيو ماكري عام 2018.

وقبل هذا الاتفاق، كانت الأرجنتين تواجه خطر التخلف عن السداد.

وسددت الأرجنتين 370 مليون دولار إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد عن 44 مليار دولار حصل هذا البلد على إعادة هيكلته في نهاية يناير، على ما أفاد مصدر رسمي.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، أن عملية التسديد إلى صندوق النقد النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة "بلغت حوالى 370 مليون دولار".

وأظهرت نشرة المصرف المركزي الأرجنتيني، أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37,18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.