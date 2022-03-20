الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تستنكر تهديدات روسيا لها بسبب دعمها للعقوبات المفروضة عليها

وزارة الخارجية الإيطالية
وزارة الخارجية الإيطالية

نددت إيطاليا، بالتهديدات الروسية الموجهة لها على لسان مسؤول دبلوماسي روسي كبير أثناء انتقاده العقوبات الأوروبية ضد بلده.


واتهم مدير قسم أوروبا بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بارامونوف إيطاليا في مقابلة مع الوكالة الروسية الحكومية "ريا نوفوستي"، بأنها خضعت لـ"الهستيريا المعادية لروسيا" ونسيت "في ثانية" قرونا من العلاقات والاتفاقيات الثنائية.
 

وأضاف أنه يأمل "ألا تصدر في إيطاليا" وعود بشن "حرب اقتصادية ومالية شاملة" ضد روسيا على غرار ما صدر عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يتراجع لاحقا عن تصريحاته.


وأكد أن مثل تلك الحرب "ستؤدي إلى سلسلة عواقب لا رجعة فيها".
 

وردّت وزارة الخارجية الإيطالية قائلة إنها "ترفض بشدة هذه التصريحات التهديدية" من الجانب الروسي، وشددت على أن روما وبقية دول الاتحاد الأوروبي "ستواصل ممارسة أقصى ضغط" على روسيا لوقف حربها على أوكرانيا.
 

 وأشار المسؤول الروسي أيضا إلى أن موسكو قدمت مساعدة "كبيرة" لإيطاليا في بداية تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، جاءت وفقا له بناء على طلب من وزير الدفاع لورينزو غويريني.
 

واعتبر أن هذا الوزير من بين "المحرضين الرئيسيين على الحملة المعادية لروسيا" داخل الحكومة الإيطالية.
 

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي المقارنة بين غزو أوكرانيا والأزمة الوبائية في إيطاليا بأنها "بغيضة وغير مقبولة".
 

أما غويريني، فقد صرّح أن إيطاليا "لن تنقاد إلى لعبة الدعاية" وستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا.
 

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام البرلمان الإيطالي عبر تقنية الفيديو من كييف الثلاثاء.

وكان استبعد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوصل إلى اتفاق سريع للسلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقال "دي مايو"، في تصريح أوردته وكالة «آكي» الإيطالية: "أعتقد أنه من أجل التوصل لاتفاقية سلام بمفهوم حل القضايا المتعلقة بالسيادة وبموقف أوكرانيا، سوف يستغرق الأمر وقتًا".

وأشار إلى أنه «يجب الآن تقسيم المفاوضات إلى طاولتين، الأولى للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين المحاصرين، والثانية لاتفاقية سلام نهائية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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