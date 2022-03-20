كييف تدعو بكين إلى إدانة «الهمجية الروسية»

دعت الرئاسة الأوكرانية الصين، إلى الانضمام الدول الغربية في "إدانة الهمجية الروسية" في أوكرانيا، بعد أن سقط عشرات القتلى نتيجة ضربات روسية جديدة شملت استعمال طراز جديد من صاروخ فرط صوتي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، انها استخدمت صواريخ "كينجال" فرط صوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

وفي تصريح لموقع أوراينسكا برافدا الإخباري، قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات: "للأسف أصبحت أوكرانيا حقل تجارب لكامل الترسانة الصاروخية الروسية".

ميدانيا، دمّرت غارة روسية ثكنة أوكرانية في مدينة ميكولاييف في جنوب البلاد.

وقال حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم في فيديو عبر فيسبوك “أمس، نفّذ الأشرار بِجبن ضربات صاروخية ضدّ جنود كانوا نائمين”، ولفت إلى أن أنه لا يزال ينتظر معلومات رسمية من القوات المسلّحة.

وقال الجندي يفغيني لفرانس برس إن نحو مئتي جندي يتواجدون داخل الثكنة، وقال جندي آخر طلب عدم كشف اسمه إن العشرات منهم قتلوا.

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، نفّذت القوات الروسية 291 هجومًا صاروخيًا و1403 غارات جوية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

من جهته أعلن المتحدث باسم الإدارة المحلية في منطقة زابوريجيا (غربي كييف) إيفان أريفييف مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 بجروح الجمعة جراء قصف.

وقُتل أيضًا سبعة أشخاص وجُرح خمسة في ماكاريف على بعد خمسين كيلومترًا غرب كييف بحسب الشرطة المحلية.

ولم يتوقّف القصف في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف وهي مدينة كبيرة ناطقة بالروسية في شمال غرب البلاد حيث قُتل أكثر من 500 شخص منذ بداية الحرب.

وأقرت أوكرانيا بأنها فقدت "موقتا" منفذها على بحر آزوف، على الرغم من أن روسيا تسيطر عمليا منذ بداية مارس على كامل سواحل مدينة ماريوبول ذات الأهمية الاستراتيجية، وتطوقها.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أنه تمكن من دخول ماريوبول وأن قواته تقاتل في وسط المدينة إلى جانب قوات "جمهورية" دونيتسك الانفصالية.