استقرار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة دون تغيير كبير

استقر عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة دون تغيير كبير مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 7 .79 مليون إصابة حتى الساعة 02.44 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية عند أقل من 1 .0% الأسبوع الماضي.



وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 970 ألفا و830 وفاة.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 06 .9 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن المدة نفسها من يوم أمس.



وشهدت ألاسكا زيادة بنسبة 2 .0% في عدد الحالات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي إلى 244 ألفا و.887

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال 24 ساعة، بـ 149 وفاة.