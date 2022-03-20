الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المصيلحى: أسعار رغيف الخبز السياحى ستعود بعد 48 ساعة

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بعد 48 ساعة ستعود أسعار رغيف العيش السياحي لما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأوضح المصيلحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC، أنه تم صدور قرار وزارى لتنظيم توريد القمح المحلى ينص على التوريد إجبارى، بحيث يكون على كل من يملك محصول قمح توريد 12 إردبًا من كل فدان، ونظرا لأن المساحة المزروعة قمح فى مصر تقدر بـ٣.٦ مليون فدان تنتج حوالى ١٠ ملايين طن قمح، وهو ما يغطى حوالى نصف الاستهلاك المحلى، مع إمكانية السماح للفلاح بالتوريد للمطاحن ولكن تحت إشراف ورؤية وزارة التموين، حتى يمكن ضبط إيقاع الخبز وتحقيق الأمن الغذائي، لذا نستهدف العام الحالى توريد ٦ ملايين طن قمح تغطى احتياجات البلاد ٧ أشهر، بالإضافة إلى الاحتياطى الموجود حاليا والمقدر بأكثر من ٣ أشهر، وبهذا يكون إجمالى المخزون يكفى البلاد ١٠ أشهر كاملة.

وقال المصيلحى إن العالم بأسره يمر بأزمة غذاء لذا لابد من إشراك الفلاح فى مواجهة الأزمة، مع العلم أنه تم رفع سعر توريد الإردب ٦٥ جنيها، ليكون سعر الطن حوالى ٦ آلاف جنيه؛ بهدف تشجيع الفلاح على التوريد، موضحا أن الدولة رصدت ميزانية ٦٣ مليار جنيه لشراء القمح المحلى، وسوف يتم سداد مستحقات الفلاحين فور التسليم أو على أقصى تقدير خلال ٤٨ ساعة من التوريد.

حذر" المصيلحى" الممتنعين عن التوريد بتوقيع عقوبات عليهم، منها عدم الحصول على السناب فى الموسم القادم، وعدم الحصول على سلف من بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وزارة التموين الأمن الغذائي وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي التجارة الداخلية وزاري

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مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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