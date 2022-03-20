«الدفاع الروسية»: قواتنا عبرت نهر كاشلاغاش لخرق دفاعات كتيبة الأيدار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، عبرت القوات الروسية في نهر كاشلاغاش واخترقت دفاعات كتيبة أيدار للتقدم لمسافة خمسة كيلومترات.



وأضاف أن "وحدات من القوات المسلحة الروسية عبرت نهر كاشلاغاش وخرقت دفاعات كتيبة الأيدار لتقدم خمسة كيلومترات الى شاخترزكوي - نوفوكرينكا". وذكر المتحدث أن 30 مسلحا قتلوا ودمرت دبابة وناقلة مشاة مصفحة وأربع سيارات لجميع الطرق، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وفي غضون ذلك، سيطرت الميليشيا الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية على مستوطنة تارامشوك وتطارد العدو المنسحب. قوات جمهورية لوهانسك الشعبية تصل إلى الضواحي الشمالية لمدينة ليسيتشانسك.



وقال كوناشينكوف إن القوات الجوية الروسية قصفت 59 منشأة عسكرية للبنية التحتية في أوكرانيا خلال اليوم. وأضاف أنه"خلال النهار ضرب الطيران التكتيكي الروسي 59 منشأة عسكرية في أوكرانيا، من بينها ثلاثة مراكز تحكم، ونظامان متعددان لقاذفات الصواريخ، ومحطتا رادار بالقرب من مدينة بوجودوخوف، ومستودعين للأسلحة ، و 51 مكانا لانتشار الآليات العسكرية".



وأضاف أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير 201 طائرة مسيرة أوكرانية ، و 1443 دبابة ومدرعات أخرى ، و 147 صاروخًا متعدد القاذفات ، و 564 منظومة مدفعية وهاون ، و 1248 سيارة عسكرية خاصة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، إن الاقتصاد الروسي لن ينهار بفعل العقوبات المفروضة مؤخرا عليها.



وأكد مدفيديف في تصريحات نقلتها روسيا اليوم إن روسيا لديها العديد من الشركاء الموثوق بهم، ليس فقط في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي، وإنما في الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، وهذه أسواق ضخمة".



وأضاف: "لقد مررنا بأزمات وعقوبات وتهديدات وضغوط سياسية أكثر من مرة، في 2008 و2014 و2018، فضلا عن عقوبات مختلفة تم فرضها على الاتحاد السوفياتي أكثر من اثنتي عشرة مرة ولكننا توقفنا منذ فترة طويلة عن الخوف، وبعد ذلك سرعان ما جاء إلينا خصومنا أنفسهم مطالبين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن جميع القضايا".