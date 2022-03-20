أمازون تبرم صفقة للاستحواذ على استوديو لـ«هوليوود»

بقيمة 8.5 مليار دولار

أعلنت شركة أمازون، أنها أنهت إبرام صفقة استحواذها على استوديو هوليوود "إم جي إم" الشهير، بعد يومين من قول المنظمين الأوروبيين إن الصفقة "لن تقلل المنافسة بشكل كبير" في الأسواق الأوروبية.

وكان عملاق البيع بالتجزئة قد أعلن عن صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار في مايو؛ مما يجعلها ثاني أكبر عملية استحواذ للشركة بعد صفقة بقيمة 13.7 مليار دولار مع شركة هول فودز في عام 2017. وكان الاستحواذ الأخير يهدف إلى تعزيز خدمات بث "أمازون" للتنافس مع نتفليكس وديزني بلس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من هذا الشهر أن أمازون مسجلة لدى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بأنها قدمت المعلومات التي طلبها محققو مكافحة الاحتكار بشأن الصفقة، مضيفة أنه قد يكون من الممكن إغلاق صفقة الاستحواذ مجانًا إذا لم تقدم اللجنة طعنًا قانونيًا قبل منتصف مارس -وهو موعد إتمام الصفقة.

يذكر أن استوديو هوليوود "إم جي إم" هو واحد من أقدم الاستوديوهات في هوليوود، وعانى على مدار السنوات العشر الأخيرة من الإفلاس ومجموعات جديدة من المالكين، مع تضاؤل الإصدارات الجديدة.

وأشادت أمازون بالصفقة في منشور على مدونتها، قائلة إن استوديو هوليوود "إم جي إم" لديها أكثر من 4000 فيلم و17000 حلقة تلفزيونية وعروض جوائز "ستكون مكملة لعمل منصتي برايم فيديو وأمازون ستوديوز في تقديم عروض متنوعة من خيارات الترفيه للعملاء".

وكانت قدمت سلطات العمل الأمريكية شكوى تتهم فيها شركة أمازون للتجارة الإلكترونية العملاقة بأنها استخدمت تكتيكات مناهضة لتشكيل اتحاد عمالي، باستخدام "التهديدات والمراقبة" ضد عمالها الذين يحاولون تنظيم نقابة في مستودع في مدينة نيويورك.

وذكر المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي، في شكواه المقدمة، إن شركة أمازون استجوبت العمال بشأن أنشطة النقابات في موقع جزيرة ستاتن، ووعدت بمعالجة المظالم مقابل التصويت ضد التمثيل النقابي.

وأوضح موقع "جادجتس 360"، اليوم السبت، أنه في حال نجح العمال في تشكيل هذه النقابة، فسيكونون أول من ينشأ نقابة لعمال مستودعات أمازون في الولايات المتحدة.