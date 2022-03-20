الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

سامسونج وأبل تتنافسان على هواتف الجيل الخامس متوسطة المدى

هواتف سامسونج وأبل
هواتف سامسونج وأبل

 كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن هاتفيها الذكيين الجديديين ذوي المدى المتوسط - Galaxy A33 5G و A53 ​​5G - في حدث عقدته بعد أسبوع من طرح منافستها "آبل" أحدث سلسلة من هواتفها الذكية iPhone SE.


وأفادت صحيفة "كوريا هيرالد"، بأن التشكيلة الجديدة هي جزء من خطوة عملاق التكنولوجيا في كوريا الجنوبية التي تهدف إلى منح مستخدمي "أندرويد" إمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس بسعر مناسب أكثر ولجذب المزيد من الأشخاص إلى نظام جالاكسي البيئي الخاص بها.
 

وقال روه تاي مون، رئيس تجربة الهاتف المحمول في شركة سامسونج للإلكترونيات، في بيان: "نعتقد أن الجميع يستحق الفرصة لتجربة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه تكنولوجيا الهاتف المحمول على حياتهم".
 

ووفقًا لشركة سامسونج للإلكترونيات، يتميز كل من A33 و A53 ​​باتصال شبكة الجيل الخامس، وعمر بطارية يصل إلى يومين كحد أقصى مدعومًا بشحن فائق السرعة يصل إلى 25 واط ومعالج محمول جديد ثماني النواة بقوة 5 نانومترات.
 

وسيضمن كلا المنتجين ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات من نظامي "أندرويد أو إس" و"وان يو آي" وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية، بالإضافة إلى كاميرا ليلية محسّنة.

 

وكانت أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، تعليق بيع منتجاتها في روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 

وقالت الشركة- في بيان لها ، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية-:"لقد قررنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا، لقد أوقفنا الأسبوع الماضي التصدير إلى وكيل مبيعاتنا في الاتحاد الروسي".
 

وأعلنت الخدمة الصحفية لنظام بطاقات الدفع الروسية، في وقت سابق، أن عملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات لن يتمكنوا من الدفع باستخدام بطاقات Apple Pay وGoogle Pay في روسيا، لافتة إلى أنه يمكن للمستخدمين تحميل برامج بنوكهم على أجهزتهم والدفع عبرها بشكل حر في روسيا، وتصدر لهم بطاقات جديدة عن بنوكهم، بما لا يعطل حوالاتهم وتعاملاتهم المالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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