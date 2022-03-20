الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.
 

وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية مساء السبت - أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.


وشدد على أن تصعيد ميليشيا الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية، بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام، وبمثابة الرد على الدعوة الخليجية.


يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية شن التحالف العربي عددا من الغارات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات.


جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد، مطلع الشهر الجاري، قرارًا بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

 

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.

 

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتًا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

 

ودان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

 

وكشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624، الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم “جماعة إرهابية” لأول مرة، حيث قال إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبًا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

 

كما أكد أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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