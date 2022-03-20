الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مُستشار بالرئاسة الفلسطينية ينتقد توقيف الاحتلال الإسرائيلى لمُحافظ القدس

أحمد الرويضي
أحمد الرويضي

انتقد أحمد الرويضي، مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس، توقيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عدنان غيث.

وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حل الدولتين ووقف الاستيطان وتهويد القدس، يأتي الاحتلال بهذا الاعتقال ويعطي رسالة واضحة بأنه يريد أن يستثني القدس ويفرض سيادته فيها، وبالتالي يخرجها من أي مفاوضات سياسية قادمة.

وقال الرويضي: "رسالتنا للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، بأن تتحمل مسؤولياتها للضغط على الاحتلال للإفراج العاجل عن المحافظ غيث".

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي صباح اليوم لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر "الكرامة" وسلمته طلبًا لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي: "أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، قامت مخابرات الاحتلال باحتجازنا لأربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين الى الممكلة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ بلاغًا لمراجعة مخابرات الاحتلال في المسكوبية".

وكانت قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، إن القمع العنيف للمسيرات السلمية، محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض، مشيرةً إلى أنه اختبار جدي لمواقف الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سلع رمضان

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

انطلاق فعاليات كأس الإبداع ووسام المعلم بتعليم كفر الشيخ.. اليوم

تقرير إيطالى يحتفى باكتشاف سقارة الأخير ويؤكد: مصر تروج لمعالمها الأثرية

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)