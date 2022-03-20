استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا، مساء السبت.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة:



أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية تسجيل 62 حالة وفاة، و98 ألفا و104 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 140 ألفا و903 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 24 مليونا و55 ألفا و877 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة في تشيلي 101 حالة وفاة، و12 ألفا و357 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك منذ بداية تفشي الوباء إلى 44 ألفا و440 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و381 ألفا و681 إصابة.



كما سجلت وزارة الصحة القبرصية حالة وفاة واحدة، و3 آلاف و347 إصابة خلال اليوم الأخير؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 911 حالة، والإصابات إلى 373 ألفا و658 إصابة.



وأفادت سلطات الصحة الهولندية بوفاة 11 شخصا وإصابة 41 ألفا و456 آخرين؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 21 ألفا و785 حالة، وإجمالي الإصابات 7 ملايين و476 ألفا و574 إصابة.



ورصدت سلطات ميانمار الصحية 3 وفيات و379 إصابة إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و423 حالة، والإصابات إلى 608 آلاف و763 إصابة.



وفي مقدونيا الشمالية، سجلت وزارة الصحة 273 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 303 آلاف و140 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9172 وفاة.



وفي لاوس، سجلت وزارة الصحة 1317 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و965 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن عند 645 وفاة لعدم تسجيل وفيات جديدة.



وفي أوغندا، سجلت وزارة الصحة 68 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 163 ألفا و635 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن عند 3595 وفاة لعدم تسجيل وفيات جديدة.



وفي الجبل الأسود، سجلت وزارة الصحة 79 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 232 ألفا و117 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن عند 2696 وفاة لعدم تسجيل وفيات جديدة.