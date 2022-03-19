رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

يجري نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بزيارته الرسمية الأولى إلى الهند في أوائل شهر أبريل المقبل، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وتأتي الزيارة بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت سيتجه إلى الهند في إطار أولى زياراته الرسمية إليها، في مساء يوم السبت، الموافق 2 أبريل المقبل.

توسيع العلاقات الثنائية

وتشكل هذه الزيارة استمرارًا مباشرًا للعلاقة الهامة التي تربط الدولتين، وتهدف الزيارة إلى تعزيز ودعم الحلف الاستراتيجي القائم بين الدولتين، وإلى توسيع العلاقات الثنائية.

وسيناقش الجانبان توطيد التعاون في مجالات مختلفة، منها الابتكار، والاقتصاد، والأبحاث والتطوير، والزراعة وغيرها.

وسيلتقي رئيس الوزراء خلال زيارته برئيس الوزراء الهندي، وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، كما وسيزور الجالية اليهودية الموجودة في الهند.

بينيت يرحب بزيارة الهند

من جانبه، قال بينيت: "يسرني القيام بأولى زياراتي الرسمية إلى الهند تلبية لدعوة صديقي، رئيس الوزراء مودي، من أجل مواصلة قيادة الطريق المشترك في علاقات الدولتين معًا.

وتابع: "مودي هو الشخصية التي أعادت تحريك العلاقات الهندية الإسرائيلية، مما يحظى بأهمية تاريخية، إن هذه العلاقات عبارة عن علاقات راسخة بين حضارتين فريدتين، هما الحضارة الهندية والحضارة اليهودية، تستند إلى التقدير العميق والتعاونات الملموسة".

وأضاف: "هناك العديد من الأشياء التي يمكننا تعلمها من الهنود، وهذا ما نسعى للقيام به. معًا سنوسّع رقعة التعاونات لتشمل المزيد من المجالات - بدءًا بالابتكار والتكنولوجيا، مرورًا بالأمن والسايبر، وانتهاءً بالزراعة والمناخ".