وفد «تنسيقية الشباب» يلتقي نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،ـ مساء اليوم السبت، المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يحقق مصلحة الشباب المقبلين على تأسيس مشروعاتهم المستقلة.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الختامي للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة، بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت".

واستعرض اللقاء دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساعدة الشباب سواء بالتمويل أو التدريب أو الدراسات، قبل إقبالهم على تأسيس مشروعاتهم، التي تنمي الاهتمام بمجال ريادة الأعمال.

وعرض نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وأهداف الجهاز التي تم التخطيط لإنجازها خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض «شاش» التحديات التي يواجهها الجهاز، والقوانين التي تحتاج إلى تعديل من قبل البرلمان بغرفتيه، وقدرة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في غرفتي البرلمان على المساعدة في تحسين المناخ التشريعي.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود القط عضو مجلس الشيوخ ومارسيل سمير عضو مجلس النواب، اكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ ، غادة على عضو مجلس النواب، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ وإيمان الالفى عضو مجلس النواب وهيام الطباخ عضو مجلس النواب، أية مدنى عضو مجلس النواب، ومحمود تركى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء التنسيقية هم كلاًا من “مؤمن سيد، باسم لطفي، أسامة الرفاعي، حسن ضوة، عمرو عبدالباقي، ماجد طلعت، أحمد الحمامصي ومحمد محرم”.



وشارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثانى لحزب "مستقبل وطن" المنقعد بمدينة الغردقة، بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت".

وأهدى النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن درع تكريم وقال: "باسمي واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتقدم بخالص التحية والتكريم لقيادات حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف".