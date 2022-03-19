التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع طفل في العقد الأول من عمره صدمه القطار أثناء تواجده لجمع الخردة بدائرة القسم أنه لا شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص صدمه القطار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل 9 سنوات مقيم بقرية أم خنان بدائرة القسم وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد الطفل لجمع الخردة على شريط السكة الحديد فوجئ بقدوم القطار الذي اصطدم بجسده ولقي مصرعه إثر ذلك ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.