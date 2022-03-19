سلوى خطاب: توزيع الإنتاج الدرامي على مدار العام ظاهرة إيجابية

أعربت الفنانة سلوى خطاب عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في أحدث أعمالها الدرامية "منورة بأهلها"، مشيرة إلى أن آراء الجمهور بشأن المسلسل إيجابية للغاية بشكل لم تتوقعه.

وقالت سلوى خطاب- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن مسلسل "منورة بأهلها" لا يدعو للاكتئاب كما يزعم البعض، ولكن العمل يناقش قضايا اجتماعية يعانيها الكثيرون بالفعل، ويحاول أن يقدم معالجة لها بزاوية إبداعية معينة، موجهة حديثها لمن يرى أن المسلسل يدعو للاكتئاب نتيجة واقعيته فى معالجة بعض القضايا الاجتماعية، قائلة: "إن العمل يأتي في إطار التنوع ومن يرغب في مشاهدة أعمال كوميدية، فهناك مسلسلات أخرى تقدم تلك النوعية، ولا ينبغي أن تكون الدراما كلها على نفس الشاكلة".

وأشارت إلى أنها انتهت مؤخرًا من تصوير كل مشاهدها في مسلسلي "منورة بأهلها" و"أيام وبنعيشها"، لافتة إلى أنه كان من الصعب أن تشارك في أعمال درامية جديدة تخوض بها الماراثون الرمضاني المقبل، لانشغالها بتصوير مسلسلين طوال الفترة الماضية.

مسلسل "منورة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصرالله، ويشارك في بطولة العمل كل من ليلى علوي، وغادة عادل، وباسم سمرة، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وناهد السباعي، وعباس أبوالحسن، وعمر رزيق، وبلال التونسي.

أما مسلسل "أيام وبنعيشها" فتدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته حورية فرغلي، وشيري عادل، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وندا موسى، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وحنان يوسف، وصفاء جلال، ومحمد دسوقى، ومحمد مغربى.

من جهة أخرى، نوهت سلوى خطاب بأن هناك ظاهرة إيجابية بالنسبة لجمهور الدراما بدأت في الانتشار وتتمثل في توزيع الإنتاج الدرامي على مدار العام، وظهور مواسم أخرى بجانب الموسم الرمضاني، الأمر الذى لم يعد يجبر المشاهد على الانتظار لمتابعة الإنتاج الدرامي الرمضاني فقط، ولكن أصبح هناك مواسم موازية تقدم أعمالًا جيدة طوال العام.