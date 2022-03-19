استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا، اليوم السبت.



وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في اليابان، سجلت وزارة الصحة 49 ألفا و210 إصابة جديدة و155 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و16 ألفا و206 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 26 ألفا و919 وفاة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 41 ألفا و999 إصابة جديدة و43 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و429 ألفا و11 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و387 وفاة.



وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 7951 إصابة جديدة و188 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و956 ألفا و561 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 153 ألفا و599 وفاة.



وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 3168 إصابة جديدة و38 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و813 ألفا و798 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 64 ألفا و699 وفاة.



وفي ليتوانيا، سجلت وزارة الصحة 4402 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 989 ألفا و430 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8716 وفاة.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 3834 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 769 ألفا و131 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5507 وفاة.



وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 1368 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 541 ألفا و551 إصابة، فيما تظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 2385 وفاة.



وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 525 إصابة جديدة و24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و673 ألفا و717 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 58 ألفا و23 وفاة.



وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 1775 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و83 ألفا و111 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و425 وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 6012 إصابة جديدة و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و856 ألفا و182 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5375 وفاة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1578 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 949 ألفا و994 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6716 وفاة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و950 ألفا و527 حالة والوفيات إلى 29 ألفا و114 حالة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و127 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و950 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2257 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 934 ألفا و412 حالة والوفيات إلى 6429 حالة.



وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و244 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاثة وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون وسبعة آلاف و158 حالة والوفيات إلى 1194 .



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و139 ألفا و217 حالة والوفيات إلى 139 ألفا و550 حالة.



وفي جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و315 حالة والوفيات إلى 621 حالة .



في صربيا، سجلت السلطات الصحية 1868 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك الإصابات إلى مليون و953 ألفا و897 إصابة، كما سجلت 14 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و576 حالة وفاة



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 833 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و80 ألفًا و686 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8506 حالة عقب تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و272 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 5647 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 238 حالة إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 657 ألفًا و 961 إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.



وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1465 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 121 ألفا و422 إصابة.. بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 87 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 116 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات 791 ألفًا و 404 إصابات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 9651 حالة وفاة عقب تسجيل 4 حالات وفاة.



وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 11 حالة وفاة، وألف و287 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و879 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و703 آلاف و329 إصابة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 19 ألفا و405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و752 ألفا و271 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 26 ألفا و838 وفاة.



وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 85 حالة وفاة، و74 ألفا و24 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 157 ألفا و692 حالات، وحصيلة الإصابات إلى 13 مليونا و800 ألفا و179 إصابة.