ألمانيا تسجل نحو 260 ألف إصابة بكورونا و221 وفاة في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت، عن تسجيل 260 ألفًا و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 221 حالة، حسبما نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن المعهد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 18 مليونًا و548 ألفًا و225 حالة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 14 مليونًا و448 ألفًا و200 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 126 ألفًا و871 شخصًا.