السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

عدنان غيث
عدنان غيث

مددت السلطات الإسرائيلية احتجاز عدنان غيث، محافظ مدينة القدس المحتلة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، حتى غد الأحد، بعد استدعائه للتحقيق، اليوم.

ومنعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محافظ القدس، من السفر عبر معبر الكرامة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واحتجزت سلطات الاحتلال غيث، ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت غيث استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي، في تصريحاته لوكالة الأنباء الفلسطينية: "أثناء وجودي برفقة المحافظ على معبر الكرامة، احتجزتنا مخابرات الاحتلال مدة أربع ساعات على المعبر، وكنا متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية".

وتابع: "أبلغونا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدًا الأحد".

القدس إسرائيل الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي المملكة العربية السعودية حركة فتح

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على امتلاك قدرة توطين الصناعة والتكنولوجيا بقطاع التشييد

الأمم المتحدة: 10 ملايين نازح جراء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

وزير السياحة والآثار يتفقد قاعة النسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة

ضبط 60 ألف وحدة زريعة طوبار مهربة من بحيرة البرلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله