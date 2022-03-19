إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

مددت السلطات الإسرائيلية احتجاز عدنان غيث، محافظ مدينة القدس المحتلة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، حتى غد الأحد، بعد استدعائه للتحقيق، اليوم.

ومنعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محافظ القدس، من السفر عبر معبر الكرامة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واحتجزت سلطات الاحتلال غيث، ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت غيث استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي، في تصريحاته لوكالة الأنباء الفلسطينية: "أثناء وجودي برفقة المحافظ على معبر الكرامة، احتجزتنا مخابرات الاحتلال مدة أربع ساعات على المعبر، وكنا متوجهين إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية".

وتابع: "أبلغونا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدًا الأحد".