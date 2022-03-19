«الشوفان بالموز».. وصفة تساعد على استقرار ونوم طفلك في أشهره الأولى

تعاني الكثير من الأمهات من عدم القدرة على تدريب الطفل على النوم لساعات طويلة خلال الليل، مما يؤثر سلبًا على نوم الأم وقدرتها على التواصل والاستمرار في دعم الطفل خلال اليوم التالي، الأمر الذي يرهق الأم خلال الأشهر الأولى من عمر طفلها.

ورصد تقرير نشره موقع "health "، عددًا من العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على استعداد الطفل لتناول الطعام ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم الأم بإدخال الطعام قبل ملاحظة هذه العلامات، نرصدها في السطور التالية:

1- إتمام الطفل لعمر 4 أشهر

2- زيادة وزن الطفل عن 5.5 جرام

3- قدرة الطفل على ضبط رأسه بسهولة

4- قدرة الطفل على تحديد الطعام بالنظر إليه ومحاولة تناوله بيده

وتابع التقرير أنه في حالة توافر تلك الشروط يمكن للأم أن تبدأ فورًا في إدخال الطعام للطفل بعد استشارة الطبيب واتباع التعليمات الخاصة بإدخال الطعام في الأيام الأولى

وصفة الشوفان بالموز

تعتبر هذه الوصفة مناسبة للأمهات التي ترغب في استمرار الطفل في النوم خلال ساعات الليل، لأنها تمنح الطفل الشعور بالشبع، بالإضافة إلى كونه سهل الهضم، لاحتوائه على مادة الميلاتونين، التي تساعد الطفل على النوم أيضا.

المكونات

شوفان الحبة الكاملة

ماء

موز

طريقة التحضير

قومي بغلي الشوفان الحبة الكاملة مع الماء، وقومي بخفض درجة حرارة النار وقومي بتحريك الشوفان حتى يصبح ليناً، وضع الشوفان في وعاء وقم بتقطيع موزة فوقه، ويتم تقديمها للطفل في صورته الدافئة وبعدها يمكن أن تقدمي الماء للطفل حتى يتمكن من النوم لساعات أطول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الوجبة مناسبة للأطفال بعد عمر ال٦ أشهر.