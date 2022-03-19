السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الشوفان بالموز».. وصفة تساعد على استقرار ونوم طفلك في أشهره الأولى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعاني الكثير من الأمهات من عدم القدرة على تدريب الطفل على النوم لساعات طويلة خلال الليل، مما يؤثر سلبًا على نوم الأم وقدرتها على التواصل والاستمرار في دعم الطفل خلال اليوم التالي، الأمر الذي يرهق الأم خلال الأشهر الأولى من عمر طفلها.

ورصد تقرير نشره موقع "health "، عددًا من العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على استعداد الطفل لتناول الطعام ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم الأم بإدخال الطعام قبل ملاحظة هذه العلامات، نرصدها في السطور التالية:

1- إتمام الطفل لعمر 4 أشهر
2- زيادة وزن الطفل عن 5.5 جرام
3- قدرة الطفل على ضبط رأسه بسهولة 
4- قدرة الطفل على تحديد الطعام بالنظر إليه ومحاولة تناوله بيده

وتابع التقرير أنه في حالة توافر تلك الشروط يمكن للأم أن تبدأ فورًا في إدخال الطعام للطفل بعد استشارة الطبيب واتباع التعليمات الخاصة بإدخال الطعام في الأيام الأولى

وصفة الشوفان بالموز

تعتبر هذه الوصفة مناسبة للأمهات التي ترغب في استمرار الطفل في النوم خلال ساعات الليل، لأنها تمنح الطفل الشعور بالشبع، بالإضافة إلى كونه سهل الهضم، لاحتوائه على مادة الميلاتونين، التي تساعد الطفل على النوم أيضا.

المكونات

شوفان الحبة الكاملة

ماء 

موز

طريقة التحضير 
قومي بغلي الشوفان الحبة الكاملة مع الماء، وقومي بخفض درجة حرارة النار وقومي بتحريك الشوفان حتى يصبح ليناً، وضع الشوفان في وعاء وقم بتقطيع موزة فوقه، ويتم تقديمها للطفل في صورته الدافئة وبعدها يمكن أن تقدمي الماء للطفل حتى يتمكن من النوم لساعات أطول، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الوجبة مناسبة للأطفال بعد عمر ال٦ أشهر.

طفل اطفال الاولى بدء النار مكونات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على امتلاك قدرة توطين الصناعة والتكنولوجيا بقطاع التشييد

مصرع شخصين وإصابة 17 في حادث تصادم بطريق مصر ـ أسيوط

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

وفد "التنسيقية" يشارك في ختام المنتدى البرلماني لـ"مستقبل وطن"

خلال اجتماعه الدوري.. «الأعلى للجامعات» يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين 4 جامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله