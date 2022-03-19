السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى يُسقط مروحية قتالية من طراز «كيه- 52»

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية (كييف)، ألكسندر بافليوك، أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت مروحية قتالية من طراز (كيه- 52).
ونقلت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية عن ألكسندر قوله اليوم السبت: "في منطقة بوشانسك، أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني مروحية قتالية معادية كيه- 52".
وأضاف أنه جرى إسقاط المروحية باستخدام صاروخ ستينجر، وهو نظام الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.
وفي سياق متصل، كشفت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، عن مقتل 14 ألفًا و400 جندي روسي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على البلاد.
وذكرت الهيئة العامة للقوات الأوكرانية- في بيان اليوم- أنه جرى تدمير 95 طائرة و115 مروحية و466 دبابة روسية و1470 مركبة مدرعة و44 نظام دفاع جوي و213 نظاما مدفعيا و72 نظام قاذف صواريخ متعدد و3 سفن و17 طائرة بدون طيار.

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البابا المصرى

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